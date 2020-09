Stadi: Zampa 'forse pubblico a San Siro per derby' (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - Dopo la conferma che gli Stadi italiani resteranno chiusi almeno fino al prossimo 30 settembre, Sandra Zampa accende nuove speranze verso ottobre: "Se i numeri fossero buoni, se ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dopo la conferma che gli stadi italiani resteranno chiusi almeno fino al prossimo 30 settembre, Sandra Zampa accende nuove speranze verso ottobre: "Se i numeri fossero buoni, s ...

Arrivano dichiarazioni ottimistiche per la riapertura degli stadi, in particolare di San Siro, già per le prossime partite di campionato. Nonostante il premier Giuseppe Conte abbia escluso per il mome ...

