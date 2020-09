Note di viaggio-Capitolo 2: il 9 ottobre le canzoni di Francesco Guccini arrangiate da Mauro Pagani (Di lunedì 7 settembre 2020) L'attesa è finita: uscirà il 9 ottobre per BMG Note di viaggio – Capitolo 2: non vi succederà niente, l'attesissimo, imperdibile secondo volume della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini, interamente prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. La bella notizia arriva dal palco dei Seat Music Awards, dopo la straordinaria performance regalata in prima serata da Manuel Agnelli, Mauro Pagani ed Emma sulle Note de (...) - Musica e Spettacoli / Musica, Album, Guccini Francesco Leggi su feedproxy.google

