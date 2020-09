Lazio, arriva Fares. E Tare torna su Kumbulla (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - Dopo Vedat Muriqi , la Lazio chiude un'altra operazione. É fatta per Mohamed Fares , 24 anni, esterno della Spal. Obiettivo centrato, l'algerino era uno dei nomi in cima alla lista del ds Tare. ... Leggi su corrieredellosport

tvdellosport : Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milan, giorni decisivi per #Bakayoko ?? Asse #Italia-#Spagna, #Suarez e… - LegaSalvini : IL SOSTEGNO AL CAPITANO ARRIVA ANCHE DAL LAZIO! #PROCESSATEANCHEME ???? Inviaci la tua foto, verrà pubblicata il pr… - sportli26181512 : Lazio, arriva Fares. E Tare torna su Kumbulla: Accordo totale con la Spal per l’esterno: 8 milioni più 2 di bonus.… - GabrieleSchiavi : RT @tvdellosport: Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milan, giorni decisivi per #Bakayoko ?? Asse #Italia-#Spagna, #Suarez e #Vidal pe… - TeofiloSteven : RT @tvdellosport: Tra poco a #CalciomercatoWeekendLive: ?? #Milan, giorni decisivi per #Bakayoko ?? Asse #Italia-#Spagna, #Suarez e #Vidal pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio arriva Lazio, arriva Fares. E Tare torna su Kumbulla Corriere dello Sport.it Scuola: meno 60 mila prof, solo 26 mila trovati. Azzolina: "Banchi ad ottobre"

Ed è andata anche peggio con la "call veloce", che in teoria doveva servire a richiamare (volontariamente) frotte di precari meridionali al Centro-Nord, dove ci sono più buchi, ma alla prova dei fatti ...

Vidal all'Inter, ci siamo: oggi incontro decisivo a Barcellona

MILANO - Aleksándar Kolárov sbarcherà oggi pomeriggio a Milano e domani mattina sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Ieri sera l'ormai ex giocatore della ...

