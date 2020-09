Invitato al matrimonio positivo al Covid: 100 invitati finiscono in quarantena (Di lunedì 7 settembre 2020) Sarebbero circa 100 le persone poste in quarantena in seguito alla positività all'infezione da Covid, registrata su uno degli invitati a un matrimonio svoltosi a Foggia la scorsa settimana. L'uomo, ... Leggi su foggiatoday

