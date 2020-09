Il grande ritorno di DrDisrespect. Lo streamer chiede agli utenti cosa trasmettere in streaming (Di lunedì 7 settembre 2020) Dal momento in cui ha deciso di tornare ad essere protagonista nello streaming, Herschel “DrDisrespect” Beahm ha riscosso un grande successo su YouTube. Sul suo profilo Twitter, DrDisrespect sta chiedendo ai suoi fan, il Champion’s Club, quale gioco dovrebbe trasmettere in streaming. I fan hanno quattro opzioni per votare, vale a dire PGA2K, Madden21, Spellbound e, infine, Tony Hawk’s Pro Skater. Le votazioni si chiuderanno alle ore 16:00 GMT + 1 (ora del Regno Unito, le 18 in Italia, ndr) del 7 settembre 2020. In questo momento, Tony Hawk’s Pro Skater è in testa con oltre il 50% dei voti totali. Tomorrow, in front of millions, which new game do we dominate? — Dr Disrespect (@DrDisrespect) September 7, ... Leggi su esports247

Si sono ricongiunte le strade di Massimo Oddo e del Pescara Calcio, che si erano separate il 14 febbraio 2017, due giorni dopo la sconfitta per 5-3 sul campo del Torino. Il tecnico, abruzzese doc (nat ...

Eddie Salcedo è pronto a tornare all'Inter e a mettersi a disposizione di Antonio Conte una volta terminati i suoi impegni con la nazionale u-21 azzurra. Inoltre, sembra essere pronto a giocarsi le su ...

