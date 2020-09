Giulio Tarro: «La scuola può benissimo iniziare. E sia chiaro, gli asintomartici non sono untori» (Di lunedì 7 settembre 2020) Basta allarmismi fuori luogo. Il virologo Giulio Tarro non si fa condizionare dal clima che circola. Stop ai tentennamenti, a partire dalla scuola che «può benissimo iniziare». Lo slittamento non ha senso. E puntualizza: «I ragazzi prima dei 12 anni non devono portare la mascherina, come dice l’Oms. Noi siamo legati a entità della salute che sono sovranazionali, non facciamo politica della salute». Tarro: «Se mancano banchi e docenti è un altro discorso» «Se tutto fosse già pronto», continua Tarro, come riporta Il denaro «è chiaro che potrebbe cominciare anche il 14. Poi se mancano banchi e docenti è un altro discorso». Il ... Leggi su secoloditalia

