Giornalista denuncia: "Beppe Grillo mi ha aggredito" (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesco Selvi, della trasmissione “Diritto e Rovescio” (Rete 4), condotta da Paolo Del Debbio, afferma di essere stato aggredito da Beppe Grillo mentre tentava di fargli alcune domande a Marina di Bibbona (Livorno) Giornalista aggressione Raffaello Binelli Da FacebookUrl redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/09/07/Giornalista-denuncia-Beppe-Grillo-mi-ha-aggredito/"Beppe Grillo mi ha aggredito"La denuncia di un Giornalista Persone: Beppe ... Leggi su ilgiornale

Adnkronos : 'Beppe Grillo mi ha aggredito', la denuncia del giornalista - MurtasRosalba : RT @MaleficoRojo: Giornalista denuncia: «Io aggredito da #Grillo, mi ha fatto cadere». Prognosi di 5 giorni. - AngelaAngelmi : RT @MaleficoRojo: Giornalista denuncia: «Io aggredito da #Grillo, mi ha fatto cadere». Prognosi di 5 giorni. - MaleficoRojo : Giornalista denuncia: «Io aggredito da #Grillo, mi ha fatto cadere». Prognosi di 5 giorni. - akenatoth : RT @Miti_Vigliero: Livorno, giornalista denuncia: 'Grillo mi ha aggredito' Ha cercato di prendermi il cellulare, poi mi ha spinto facendomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista denuncia

Palermo - I suoi "Buongiorno da Mondello" e "Non ce n'è Coviddi" sono diventati i tormentoni dell'estate 2020. Tanti conoscono Angela Chianello, una donna palermitana che aveva fatto le sue esternazio ...Francesco Selvi, lavoratore autonomo per la trasmissione «Diritto e Rovescio» di Rete 4 di Paolo Del Debbio, ha denunciato di essere stato aggredito da Beppe Grillo in uno stabilimento balneare di Mar ...