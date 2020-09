"Due giorni decisivi". Berlusconi, ore d'ansia: le indiscrezioni dal San Raffaele (e quel "no" a Milan-Monza) (Di lunedì 7 settembre 2020) Le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per coronavirus, sono avvolte dal massimo riserbo. Ieri, domenica 6 settembre, un rapido bollettino di Alberto Zangrillo, che ha parlato di "situazione delicata" pur confermando "l'ottimismo espresso alla vigilia". Qualche informazione in più arriva dal Corriere della Sera, che in un retroscena, in premessa, dà conto di una risposta inattesa data dal leader di Forza Italia a un parlamentare entrato in contatto con lui: "Milan-Monza? Devo dirti la verità, non ho visto la partita in televisione", ha risposto il Cavaliere. Risposta davvero irrituale: la passione per il calcio di Berlusconi è arcinota, figurarsi per il suo Monza contro la sua vecchia squadra. Una ... Leggi su liberoquotidiano

TizianaFerrario : Sono due giorni che ripenso a quelle immagini terribili che mi ha mostrato Pietro Bartolo l'ex medico di Lampedusa.… - alexbarbera : Il sorriso di questa avvocatessa mi tormenta da due giorni. L’ha fatta morire in carcere di stenti il governo di un… - Giorgiolaporta : Se rientri dalla #Grecia (3 mila contagi nelle ultime due settimane) vieni sottoposto a #tampone; se rientri dalla… - alessandromunz2 : RT @Libero_official: 'Due giorni decisivi per comprendere il decorso dell'infezione polmonare': #Berlusconi, indiscrezioni dal #SanRaffaele… - AndreaV91234412 : RT @Teso4zampe: Da due giorni vaga in zona Magistrali a Rieti. Si cerca la famiglia - -

Ultime Notizie dalla rete : Due giorni Sicurezza, due giorni di lavori a Fucecchio. L'opposizione: "Noi non invitati" IlCuoioInDiretta Kean e Zaniolo, freschezza Italia per l’Olanda

Nel mondo capovolto dalla pandemia può capitare che il pallone rotoli al contrario. E la Nazionale firmata Roberto Mancini non può rappresentare l’eccezione. Tutto quanto accaduto, dal calcio interrot ...

Il giallo di Viviana e Gioele a Caronia, analisi con il luminol sull’auto della donna

E’ il giorno dell’esame ‘irripetibile’ da parte della polizia scientifica di Palermo con il luminol per capire se ci sono tracce ematiche sull’auto di Viviana Parisi, 43 anni, la dj scomparsa il 3 ago ...

Nel mondo capovolto dalla pandemia può capitare che il pallone rotoli al contrario. E la Nazionale firmata Roberto Mancini non può rappresentare l’eccezione. Tutto quanto accaduto, dal calcio interrot ...E’ il giorno dell’esame ‘irripetibile’ da parte della polizia scientifica di Palermo con il luminol per capire se ci sono tracce ematiche sull’auto di Viviana Parisi, 43 anni, la dj scomparsa il 3 ago ...