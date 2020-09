Coronavirus, riparte la metro a Delhi e Mumbai dopo sei mesi (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - NUOVA Delhi, 07 SET - Linee della metropolitana di nuovo in funzione da oggi a New Delhi e a Mumbai, e in numerose altre città indiane, dopo oltre sei mesi di stop totale. Secondo le linee ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NUOVA DELHI, 07 SET - Linee della metropolitana di nuovo in funzione da oggi a New Delhi e a Mumbai, e in numerose altre città indiane, dopo oltre sei mesi di stop totale. Secondo le linee gu ...

Riparte dal Chiostro dei Minori Osservanti la 10ª stagione concertistica dell'Accademia dei Cameristi

FASANO – Dopo lo stop forzato per il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, riprende la 10ª Stagione dell'Accademia dei Cameristi. Da martedì 8 settembre, nella splendida location del Chiostro d ...

