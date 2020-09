Centrale Latte d’Italia vola in Borsa. Conti in forte crescita e in utile (Di lunedì 7 settembre 2020) (TeleBorsa) – Primo semestre in forte crescita per Centrale del Latte d’Italia che chiude i Conti al 30 giugno con un utile netto di 2,4 milioni di euro, che si confronta con una perdita di 3,6 milioni al 30 giugno 2019, risultando ampiamente migliorativo rispetto al target del Piano Industriale al 2022 approvato lo scorso 10 febbraio. Il fatturato consolidato si attesta a 93 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto agli 88 milioni del 2019, mentre l’EBITDA si attesta a 9,7 milioni contro i 2,2 milioni del 2019, con un aumento che si aggira sul 344%. Parallelamente, il risultato operativo netto (EBIT) dsi porta a 4,2 milioni da -2,9 milioni (+242,9%). Migliora anche la posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/06/2020 che ... Leggi su quifinanza

AnnaLizzy68 : RT @Letargo6: CHE IP RICORDI 'CALCIAVA' ALLA CENTRALE DEL LATTE E POI CON UNA SUA ATTIVITÀ BAR TABACCHI IN VIA FRATTINA A ROMA. MA PRIMA… - Letargo6 : CHE IP RICORDI 'CALCIAVA' ALLA CENTRALE DEL LATTE E POI CON UNA SUA ATTIVITÀ BAR TABACCHI IN VIA FRATTINA A ROMA.… - food_comm : Centrale del Latte d'Italia torna all'utile nel primo semestre 2020 - - OfferteLavoroTO : Il cda di Centrale del Latte d’Italia approva i miglior risultati semestrali di sempre con ritorno all’utile, cresc… - SUSE_Italia : Testimonianza del nostro cliente : Centrale del Latte della Toscana (Mukki) #saphana #linux #sap #SUSE -

Ultime Notizie dalla rete : Centrale Latte Centrale Latte d'Italia vola in Borsa. Conti in forte crescita e in utile Teleborsa Centrale Latte d'Italia vola in Borsa. Conti in forte crescita e in utile

(Teleborsa) - Primo semestre in forte crescita per Centrale del Latte d’Italia che chiude i conti al 30 giugno con un utile netto di 2,4 milioni di euro, che si confronta con una perdita di 3,6 milion ...

Il futuro di Zaia è nelle sue foto

Forza Italia 15 per cento. Prima foto sul profilo Facebook personale del presidente veneto. Zaia intento a mangiare carne di toro limousine, con lui Camillo Langone del Foglio, io, Martin Castrogiovan ...

(Teleborsa) - Primo semestre in forte crescita per Centrale del Latte d’Italia che chiude i conti al 30 giugno con un utile netto di 2,4 milioni di euro, che si confronta con una perdita di 3,6 milion ...Forza Italia 15 per cento. Prima foto sul profilo Facebook personale del presidente veneto. Zaia intento a mangiare carne di toro limousine, con lui Camillo Langone del Foglio, io, Martin Castrogiovan ...