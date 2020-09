Ana De Armas racconta com'è trasformarsi in Marilyn Monroe in Blonde (Di lunedì 7 settembre 2020) Ana De Armas, protagonista di Blonde nuovo biopic su Marilyn Monroe targato Netflix, ha raccontato la sua esperienza nei panni della diva di Hollywood: 'Ho pianto...' Ana De Armas sarà Marilyn Monroe nel nuovo biopic Netflix, intitolato Blonde, e l'attrice cubana ha raccontato in una recente intervista di com'è stato trasformarsi nella tormentata diva di Hollywood, rivelando le sensazioni provate quando si è vista per la prima volta nei suoi panni. L'attrice ha subito una notevole trasformazione per diventare Marilyn Monroe e, nelle prime immagini trapelate dal set di Blonde, la somiglianza ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ana De Armas racconta com'è trasformarsi in Marilyn Monroe in Blonde - 0102Carlotta : RT @bradipo22: Ma ci pensate che l'anno prossimo a contendersi l'Oscar saranno Kristen Stewart/Lady Diana, Lady Gaga/Lady Gucci, Ana de Arm… - baldwvin : C'è un thriller su canale 5 con Ana de Armas e anche se mi cagherò sotto lo guardo solo per lei, that's love - Marco83Bianchi : Io non ho paura della morte. Ma Dio Santo, vorrei sistemare un po' di questa roba prima di andare. Chiudere il libr… - danielegabrieli : Stasera su Canale 5 c’è Knock Knock, film di per sé del tutto evitabile ma visione imprescindibile per il fan club… -

Ultime Notizie dalla rete : Ana Armas Ana De Armas racconta com'è trasformarsi in Marilyn Monroe in Blonde Movieplayer.it Ana De Armas racconta com'è trasformarsi in Marilyn Monroe in Blonde

L'attrice ha subito una notevole trasformazione per diventare Marilyn Monroe e, nelle prime immagini trapelate dal set di Blonde, la somiglianza è impressionante. Ana de Armas, in un'intervista con Al ...

“007: No Time To Die”, il trailer finale

Daniel Craig è James Bond nel trailer finale di in "007 no time to die", nuovo capitolo della saga dell'agente segreto più celebre al mondo. In uscita il 12 novembre. Rilasciato il trailer finale di 0 ...

L'attrice ha subito una notevole trasformazione per diventare Marilyn Monroe e, nelle prime immagini trapelate dal set di Blonde, la somiglianza è impressionante. Ana de Armas, in un'intervista con Al ...Daniel Craig è James Bond nel trailer finale di in "007 no time to die", nuovo capitolo della saga dell'agente segreto più celebre al mondo. In uscita il 12 novembre. Rilasciato il trailer finale di 0 ...