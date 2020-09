Alto Adige apre anno post Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - BOLZANO, 07 SET - L'Alto Adige ha inaugurato, come capofila in Italia, l'anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all'asilo e sui ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : “Non serve sapere l’italiano per fare il medico in Alto Adige”: in Senato la Svp strappa il primo sì alla sua norma… - MediasetTgcom24 : Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano #autobrennero… - MediasetTgcom24 : Allarme chimico in Trentino, Protezione civile: restate a casa #rovereto - infodocenti : Oggi prima campanella in Alto Adige, ma le incognite sono tantissime. #scuola #campanella #iniziolezioni #docenti - artnewsit : #Scuola, oggi riaprono i cancelli di #nidi e #materne. E le scuole dell’Alto Adige -