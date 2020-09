21enne ucciso a calci e pugni, voleva solo difendere un amico a Colleferro (Di lunedì 7 settembre 2020) La vittima è Willy Monteiro Duarte 21enne di origini capoverdiane residente nel frusinate. Era a Colleferro con gli amici per trascorrere una serata all’insegna del divertimento Fonte Facebook – A-MORSUna tragedia di quella che non vorremmo mai sentire. Una lite avvenuta durante la movida notturna si è trasformata in un massacro vero e proprio che ha portato alla morte del giovane 21enne Willy Monteiro Duarte. voleva solo difendere un amico, ma ha pagato con la sua stessa vita. Il triste evento è accaduto a Colleferro in provincia di Roma in una zona di locali notturni. Alle prime luci dell’alba di domenica il ragazzo originario di Capo Verde è stato aggredito da quattro persone tra i ... Leggi su chenews

