Venezia 77 | Beatrice Valli e Marco Fantini e le altre coppie sul red carpet

Sul red carpet di Venezia 77 c'è spazio non solo per attori e registi. A sfilare sono anche cantanti, modelle e influencer. E dopo Giulia De Lellis, in coppia hanno messo piede sul tappeto rosso Beatrice Valli e Marco Fantini, entrambi in bianco. Alla vigilia i due, che si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi, avevano fatto sapere di aver subito un furto: «Ci hanno derubati di tutti i vestiti, non so cosa indosseremo». Una soluzione poi devono averla trovata. I due sono diventati di nuovo genitori lo scorso 13 maggio, di un'altra bambina: Azzurra, avuta dopo Bianca, 2 anni, e dopo Alessandro, 7, nato da una relazione precedente dell'influencer.

