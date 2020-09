Un algoritmo calcola la possibilità di morte per il Covid: ecco lo studio che al 90% identifica i soggetti a rischio (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo uno studio condotto dall'Università di Firenze, Ospedale Careggi e Fondazione Poliambulanza di Brescia, che verrà pubblicato sulla rivista BMJ-Open, è possibile prevedere se un paziente affetto da Covid rischia di peggiorare e anche morire. Le variabili prese in esame nello schema sono sei: età (i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi: 18-62 anni, 62-74, dai 75 in su), numero di patologie croniche presenti, frequenza respiratoria (atti respiratori al minuto), indice di Horowitz (che dà indicazioni sulla compromissione polmonare), creatinina (funzionalità renale), conta delle piastrine (per valutare l'eventuale presenza di coagulazione intravascolare disseminata, una delle complicanze più preoccupanti di Covid). L'algoritmo, scrive il Corriere ... Leggi su liberoquotidiano

