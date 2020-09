Torre del Greco, spaccio in piazza Leopardi: due arresti (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – I carabinieri della sezione operativa di Torre annunziata hanno arrestato per spaccio di stupefacenti Stanislao Perillo (34 anni) e Valerio Cardone (27 anni), entrambi di Torre del Greco e già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi in piazza Leopardi mentre cedevano una dose di cocaina ad un giovane del luogo poi segnalato alla Prefettura. Nelle loro tasche e all’interno della loro vettura sono stati rinvenuti 16 grammi di cocaina suddivisi in dosi 48 grammi di marijuana, 0,2 di hashish, 1 bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 800 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione, estesa anche nelle abitazioni dei due, ha ... Leggi su anteprima24

enricoruggeri : Il mio ego esplode. Grazie a tutti quelli che erano con noi. - StabiaChannel : #Cronaca #Torre del Greco - Carabinieri arrestano 2 pusher in Piazza Leopardi LEGGI LA NEWS: - Torrechannelit : Torre del Greco – Sorpresi a spacciare in Piazza Leopardi, arrestati due pusher - AriannaAmbrosi0 : RT @castelliditalia: La #torre di Arnolfo è uno dei '#grattacieli del #Medioevo', tra le #torri medievali più alte d'#Italia, la più alta d… - Brizioful : RT @castelliditalia: La #torre di Arnolfo è uno dei '#grattacieli del #Medioevo', tra le #torri medievali più alte d'#Italia, la più alta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre del Da ciminiera a torre del vento: a Milano l'idea verde dopo la fabbrica La Repubblica Dal Re al dono di Andreotti nei 250 anni del campanile

Sono trascorsi 250 anni dall’ultimazione, nel settembre 1770, dei lavori del campanile di Campolongo al Torre, un’opera di 45 metri che racconta della fatica per racimolare il denaro, così come di re ...

Benzina sul camion dei panini, poi scoppia la bombola: mezzo distrutto

PORTO CESAREO – Un’attività commerciale distrutta, risucchiata in un gorgo di fiamme. E lavoro, tanto, per i vigili del fuoco, non esente da rischi, visto che quell’autocarro, adibito alla vendita di ...

Sono trascorsi 250 anni dall’ultimazione, nel settembre 1770, dei lavori del campanile di Campolongo al Torre, un’opera di 45 metri che racconta della fatica per racimolare il denaro, così come di re ...PORTO CESAREO – Un’attività commerciale distrutta, risucchiata in un gorgo di fiamme. E lavoro, tanto, per i vigili del fuoco, non esente da rischi, visto che quell’autocarro, adibito alla vendita di ...