Squalifica Djokovic: perché i top player sono svantaggiati agli Us Open 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Novak Djokovic è stato Squalificato dagli Us Open 2020. agli ottavi di finale il numero 1 del mondo ha colpito una giudice di linea con una pallata dopo aver subito il break da Pablo Carreno Busta nell’undicesimo game del primo set. Cambiando campo sul 5-6, Nole con un gesto di stizza ha tirato una pallina ad altezza viso che si è sfortunatamente schiantata sul collo di Laura France Clark, che è rimasta a terra alcuni minuti. Da regolamento nessun dubbio: serbo cacciato dal campo e sconfitta a tavolino. Ecco il motivo della Squalifica di #Djokovic agli #USOpen. pic.twitter.com/a4QevAIYDz — Nicholas David Altea (@NicholasD Altea) September 6, 2020 Però ... Leggi su sportface

FBiasin : Al di là della squalifica - corretta - il caso-#Djokovic certifica un fatto: in troppi godono assai delle disgrazie… - LiaCapizzi : Incredibile. Djokovic squalificato. Tira la palla contro una giudice di linea. Era nervoso (dolore spalla, aveva su… - x4nd12y : RT @pat_chiarello: Ma quelli che scrivono che la squalifica di #Djokovic sia esagerata, sono seri? Esiste una cosa che si chiama REGOLAMENT… - dax98431046 : RT @leo97846786: E con questo la trasformazione in best villain del circuito è completata. Già si era messo contro Nadal, Federer, poi cont… - ClaudioAgos : RT @pat_chiarello: Ma quelli che scrivono che la squalifica di #Djokovic sia esagerata, sono seri? Esiste una cosa che si chiama REGOLAMENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Squalifica Djokovic Djokovic squalificato dagli US Open, ha colpito con la pallina un giudice di linea Sport Fanpage Tennis, Novak Djokovic squalificato dagli Us Open. Ha colpito un giudice di linea con una pallata

