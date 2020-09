Sannio, altra giornata di incendi: fiamme in via Follerau e in provincia (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Altro pomeriggio di focolai nel Sannio. Non sono mancate zone interessate da incendi. Nella zona industriale di Ponte, tra il comune sannita e Casalduni, un oliveto è stato interessato dalla fiamme. Stessa criticità in valle caudina: nei pressi di Montesarchio a fuoco delle sterpaglie che hanno costretto l’intervento di un mezzo aereo per spegnere le fiamme. Sterpaglia a fuoco nel cuore della città a via Follerau: al momento una squadra dei vigili del fuoco stanno provvedendo a domare le fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Sannio altra Covid-19, guarita una persona nel Sannio: l'annuncio del sindaco anteprima24.it CORONAVIRUS. SALGONO A 39 I POSITIVI NEL SANNIO. 11 I GUARITI

Nel report dell’ASL delle ore 12.00 del 6 settembre, si registra un ulteriore incremento di contagiati da Covid-19. Sono 39 i positivi nel Sannio, 36 dei quali sono a domicilio, 2 ricoverati al San Pi ...

Panza: ripartiamo dalla valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

Pietraroja, San Lupo, ma tanti altri piccoli borghi del Sannio da rivalorizzare e da cui partire per un progetto di rilancio della provincia di Benevento. Floriano Panza punta molto alla valorizzazion ...

