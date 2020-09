Recensione Project cars 3: un delirio arcade (Di domenica 6 settembre 2020) Sroject cars 3 si mostra con un gameplay tutto nuovo. Dice, quasi, completamente addio alla simulazione e si trasforma in un gioco di corse molto più arcade In questa Recensione di Project cars 3 scopriremo un’evoluzione di un gioco che punta alle masse dimenticando le sue radici. La scelta pur rimanendo molto divertente farà storcere il naso ai fan della saga. Addio al consumo di carburante, e di conseguenza alle varie strategie legate ai Pit Stop, addio all’usura delle gomme e alle temperature delle stesse. In poche parole, un gioco tutto nuovo si affaccia all’orizzonte. Un titolo divertente e adatto a tutti ma a che prezzo? Scopritelo nella nostra Recensione di Project cars 3! Una nuova modalità carriera ... Leggi su tuttotek

Sroject Cars 3 si mostra con un gameplay tutto nuovo. Dice, quasi, completamente addio alla simulazione e si trasforma in un gioco di corse molto più arcade In questa recensione di Project Cars 3 scop ...

