La torta che si prepara in 5 minuti: super soffice e con gocce di cioccolato (Di domenica 6 settembre 2020) Pochissimo tempo per fare un dolce? Ecco la ricetta per cucinare una buonissima torta con gocce di cioccolato, super soffice. Ingredienti per preparare una torta soffice con gocce di cioccolato avrete bisogno di: 250 grammi di farina di tipo 00 (ve ne servirà un po’ in più per infarinare il cioccolato) 200 ml di latte 160 grammi di zucchero di canna (in alternativa, potrete usare lo zucchero bianco da tavola o 70 grammi di dolcificante Stevia) 80 grammi di gocce di cioccolato ( vanno bene anche la stessa quantità di scaglie di cioccolato) 80 ml di olio di semi di girasole 16 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 2 ... Leggi su pianetadonne.blog

lickmature691 : @undubbioferoce Bellissima...che ti frega se ti tradisce? Meglio una torta in tanti ... - AlicePiangente : Penso che il tipo non mi abbia fatto pagare la torta I love you - FilippoPuzzo : @diab00lik @giobandnere @cris_cersei E, ciliegina sulla torta, la srl in questione fattura 400 mila euro. Praticame… - FranGuglielmi : @marioadinolfi 82 mi piace per uno che si professa politico. Mia zia, con la sua ricetta delle torta di mele, fa più like. - deborapaola74 : @MirellaBat Mirella giorno ?? ?????? Che coppia noi?? Sono in ritardo con tutto torta colazione ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : torta che Ricetta torta autunnale nocciole e frutti di bosco, profumata perfetta per la colazione dissapore Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati del 5 e 6 settembre

Scrive Lucio Cioffi, candidato alle elezioni amministrative con la lista "Campoli è futuro-Il coraggio di cambiare": La decisione di essere coinvolto attivamente nella vita politica del paese è nata g ...

Il Presidente ha inaugurato a Ravenna il sacello di Dante appena restaurato. Il discorso del sindaco De Pascale LE FOTO

Come da protocollo, con una visita a Ravenna del tutto riservata a poche autorità, peraltro rigorosamente “bardate” con le mascherine anti-covid, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha te ...

Scrive Lucio Cioffi, candidato alle elezioni amministrative con la lista "Campoli è futuro-Il coraggio di cambiare": La decisione di essere coinvolto attivamente nella vita politica del paese è nata g ...Come da protocollo, con una visita a Ravenna del tutto riservata a poche autorità, peraltro rigorosamente “bardate” con le mascherine anti-covid, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha te ...