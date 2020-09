Juventus, infortunio Bernardeschi: fuori un mese (Di domenica 6 settembre 2020) Brutte notizie per Andrea Pirlo in vista dell'inizio del campionato. Dopo la tegola di De Ligt che tornerà a novembre, l'allenatore della Juve dovrà rinunciare anche a Federico Bernardeschi. LEGGI ... Leggi su gazzetta

Jacop83 : Cosa diceva l'infame alla presentazione con la Juventus...25 maggio 2011. Ma fino a dicembre 2010 le aveva giocate… - sportli26181512 : Juventus, tegola per Pirlo: Bernardeschi fuori 1 mese: Juventus, tegola per Pirlo: Bernardeschi fuori 1 mese Il cal… - Gazzetta_it : #Juventus, infortunio #Bernardeschi: fuori un mese. Salterà l'inizio del campionato - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortunio

Il mercato dell'Inter sta entrando sempre di più nel vivo e dopo il colpo di qualche settimana fa con Achraf Hakimi ecco che sta per giungere un secondo grande regalo per Antonio Conte che ha un nome ...Manca e mancherà qualche pezzo a puzzle di Andrea Pirlo per prima giornata di campionato. Dopo aver detto addio a De Ligt, che tornerà solo a novembre, la Juventus dovrà fare a meno anche di Federico ...