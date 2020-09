Il Parma pensa a un altro doppio colpo dal Napoli: Petagna e Luperto nel mirino (Di domenica 6 settembre 2020) Acquistato lo scorso mese di gennaio e lasciato in prestito alla SPAL fino a fine stagione, Andrea Petagna da quest'estate è un attaccante del Napoli. Leggi su tuttonapoli

Emil_Parma : @Roberto50729101 @giusnico19511 @fattoquotidiano Pensa che io vedo le TV e giornali sono di proprietà di destroidi,… - ParmaLiveTweet : La FIGC pensa ad un cambio di sedi: a rischio Italia-Moldavia a Parma - ilcozzaronero : @SantucciFulvio Fa parte del pacchetto Karamoh. O si pensa che il Parma avrebbe accettato di darci 18 Pippi così ..… - Sonnyb0y10 : @luigipe79 @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC @SkySport A voi ci pensa il Parma - passione_inter : Sky - Il Parma pensa ad Esposito: il gioiello dell'Inter potrebbe partire in prestito - -

Ultime Notizie dalla rete : Parma pensa

passioneinter.com

Un fronte comune per una ripartenza in sicurezza. E’ quanto è emerso dalla riunione tenuta ieri sera dai vertici del CRER presso la Delegazione Provinciale di Parma con le Società del territorio. Un a ...LUCA PELAGATTI Pensava ad una distrazione. E invece era un ladro. E' una sera da dimenticare quella di venerdì per una donna residente in via Vanoni, nella zona di via Venezia, che intorno alle 22 si ...