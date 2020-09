Fortnite rimosso dagli store di Apple e Google, la reazione di Epic Games (Di domenica 6 settembre 2020) Apple e Google hanno deciso di rimuovere Fortnite dai loro store causando perdite a Epic Games di centinaia di milioni di dollari. L’azienda si è rivolta adesso a un giudice chiedendo il reintegro forzato del videogioco. Continua la battaglia legale che vede coinvolta la Epic Games contro Apple e Google. E le prime conseguenze di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La software house ha portato avanti la sua battaglia legale con Apple presentando alla Northen District of California un nuovo documento, finalizzato a ottenere in tribunale la reintegrazione forzata ...Epic Games ha chiesto alla corte di riportare Fortnite su App Store e di porre fine alle ritorsioni messe in atto da Apple dopo la rottura. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 05/09/2020 Fortnite è ormai fu ...