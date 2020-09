Esclusiva: Fares alla Lazio, è fatta. I dettagli (Di domenica 6 settembre 2020) Mohamed Fares alla Lazio: è fatta. Pochi minuti fa sono stati raggiunti gli accordi definitivi tra il club di Lotito e la Spal: operazione da 8 milioni + 2 di bonus, esattamente i 10 milioni complessivi che aveva chiesto il club emiliano per chiudere l’operazione senza contropartite tecniche. Fares è sempre stato il primo della lista di Simone Inzaghi per la fascia sinistra, ormai da giorni si aspettava il momento giusto per entrare nel vivo della trattativa e definire gli ultimi dettagli. L’Inter ci ha pensato, ma non ha mai approfondito. La Lazio ha mantenuto un vantaggio costante è ora ha chiuso l’operazione. Al punto che l’esterno sinistro classe ’96 è atteso a Roma già nella giornata di domani per ... Leggi su alfredopedulla

Noibiancocelest : ESCLUSIVA – Raffaele Sergio: “La Lazio aumenterà il proprio tasso tecnico anche quest’anno. La squadra ha il potenz… - Aquila6811 : RT @upperclass951: @UomoRango Dopo l'esclusiva su Fares ci fidiamo di te Marco... facci sognare?? @skela1900 - upperclass951 : @UomoRango Dopo l'esclusiva su Fares ci fidiamo di te Marco... facci sognare?? @skela1900 - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Inter, incontro per #Fares. #Lazio in pole per un motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Fares Esclusiva: Fares alla Lazio, è fatta. I dettagli alfredopedulla.com ESCLUSIVA – Lazio-Fares questa volta s’ha da fare: “Voglio solo la Lazio”

ROMA – Questa mattina circolavano voci che volevano il franco-algerino Fares, obiettivo da sempre conclamato della Lazio, in attesa di una chiamata da Milano, sponda nerazzurra. Le stesse notizie e vo ...

Pedullà: «Lazio-Fares, distanza di mezzo milione: si può chiudere ad ore»

Lazio News 24 – Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 – PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.

ROMA – Questa mattina circolavano voci che volevano il franco-algerino Fares, obiettivo da sempre conclamato della Lazio, in attesa di una chiamata da Milano, sponda nerazzurra. Le stesse notizie e vo ...Lazio News 24 – Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 – PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.