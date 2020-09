Elettra Lamborghini, addio al nubilato: scatti censurati (Di domenica 6 settembre 2020) Tra neanche un mese, precisamente il 26 settembre, Elettra Lamborghini dirà il tanto atteso ‘si’ al cantante Afrojack. In occasione dell’imminente matrimonio, la Lamborghini ha voluto organizzare il suo addio al nubilato che ha preso una svolta inaspettata, trasformandosi in caos. FINITO NEL CAOS – Il 4 settembre si è tenuto l’addio al nubilato della … L'articolo Leggi su dailynews24

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Con lei... tutto il resto scompare! Pronti a ballare insieme ad Elettra Lamborghini? ?? #Battitilive @ElettraLambo https:/… - mattinodinapoli : Elettra Lamborghini, addio al nubilato con gran finale stile Miami - mauro40981997 : e pure questa se la semo levata dai cojoni.. Elettra Lamborghini, le nozze da sogno si avvicinano: pronta per il s… - sognandoilmare_ : RT @misorottarcazzo: Elettra Lamborghini sta in una tenuta vicino casa mia... ora vado lì a importunarla - vansandpizza : Raga non capisco perché ultimamente mi sto fissando tanto con Elettra Lamborghini, è troppo divertente Sono arrivat… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini, addio al nubilato con gran finale stile Miami Il Mattino Elettra Lamborghini, addio al nubilato con gran finale stile Miami

Con la festa in stile Miami si è conclusa, la tre giorni di addio al nubilato di Elettra Miura Lamborghini trascorsa, con un ristrettissimo gruppo di ospiti (15 in tutto, fra amiche e amici), nella sp ...

Elettra Lamborghini, splende alla festa per l’addio al nubilato e conferma la data delle nozze

Si fa sempre più vicino il giorno delle attesissime nozze tra l’ereditiera Elettra Lamborghini e il dj Afrojack. Dopo tanto chiacchiericcio e speculazioni sulla data della celebrazione del matrimonio, ...

Con la festa in stile Miami si è conclusa, la tre giorni di addio al nubilato di Elettra Miura Lamborghini trascorsa, con un ristrettissimo gruppo di ospiti (15 in tutto, fra amiche e amici), nella sp ...Si fa sempre più vicino il giorno delle attesissime nozze tra l’ereditiera Elettra Lamborghini e il dj Afrojack. Dopo tanto chiacchiericcio e speculazioni sulla data della celebrazione del matrimonio, ...