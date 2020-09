Djokovic-Carreno Busta oggi in tv, Us Open 2020: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Il programma del match tra Novak Djokovic e Pablo Carreno Busta, valevole per gli ottavi di finale degli Us Open 2020. IL serbo, dopo aver liquidato rapidamente Struff, si prepara ad affrontare lo spagnolo nel quarto match del suo torneo. L’incontro, in programma oggi domenica 6 settembre come secondo sull’Arthur Ashe Stadium (non prima delle ore 20) sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

posillipo55 : RT @WeAreTennisITA: ?'Come faccio a perdere?'. ? Sembra dire questo in foto Novak Djokovic, che con la vittoria su Struff per 6-3 6-3 6-1 s… - laurasabatini3 : RT @WeAreTennisITA: ?'Come faccio a perdere?'. ? Sembra dire questo in foto Novak Djokovic, che con la vittoria su Struff per 6-3 6-3 6-1 s… - arezzi_maria : RT @WeAreTennisITA: ?'Come faccio a perdere?'. ? Sembra dire questo in foto Novak Djokovic, che con la vittoria su Struff per 6-3 6-3 6-1 s… - Domenico1oo777 : RT @WeAreTennisITA: ?'Come faccio a perdere?'. ? Sembra dire questo in foto Novak Djokovic, che con la vittoria su Struff per 6-3 6-3 6-1 s… - MilenaLazzaroni : RT @WeAreTennisITA: ?'Come faccio a perdere?'. ? Sembra dire questo in foto Novak Djokovic, che con la vittoria su Struff per 6-3 6-3 6-1 s… -