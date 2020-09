Calciomercato Juve, Paratici e Pirlo hanno chiamato Cavani (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri cercano Cavani, considerato però il piano B per l’attacco La Juventus è sempre a caccia di un numero 9 di livello internazionale e sta spingendo per portar a Torino Luis Suarez. Nel frattempo, però, i bianconeri tengono aperte altre piste come Edin Dzeko e, negli ultimi giorni, anche quella che porta a Edinson Cavani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sia Fabio Paratici che Andrea Pirlo avrebbero chiamato l’uruguaiano per sondarne la disponibilità a un trasferimento alla Juventus. I contatti sarebbe stati positivi, anche se Cavani al momento viene considerato un piano B: davanti ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Altri dettagli sulla trattativa Suarez li riporta Mundo Deportivo secondo il quale la Juve pagh… - forumJuventus : ?? #Calciomercato - Secondo quanto riferito da Marca, Suarez sarebbe ormai ad un passo dalla Juve con cui ha un acco… - tuttosport : Mundo Deportivo: '#Suarez-Juve, ci siamo. Ecco l'offerta dei bianconeri' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, la terza via che porta a #Morata: i contatti, la proposta di scambio con #DouglasCosta e l'intreccio con #Suarez https… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Tuttosport - La Juve chiama Cavani -