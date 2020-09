‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli e Marco Fantini vittime di un furto: il loro racconto (Video) (Di sabato 5 settembre 2020) Marco Fantini e Beatrice Valli in questi giorni sono impegnati con la 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. I due anche quest’anno sono stati invitati alla Mostra e, dopo il primo red carpet di ieri sera, si stanno preparando per il loro secondo giorno in laguna. Beatrice e Marco, che avendo tre bambini hanno preferito non pernottare a Venezia, sono tornati a Milano ieri sera per ripartire questa mattina. Al loro risveglio, però, hanno ricevuto una brutta notizia. I due hanno infatti subito un furto in quanto dei ladri hanno messo a soqquadro il loro ufficio rubando molti vestiti, tra cui quelli che Marco avrebbe dovuto indossare questa sera. Beatrice, dopo ... Leggi su isaechia

