Trento-Treviso in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Dolomiti Energia Trento e De’Longhi Treviso si scontrano alla BLM Group Arena, terza giornata del girone C della Supercoppa 2020 di Serie A1. Le due compagini sono ancora a secco e la vincente troverà i primi due punti della competizione dopo le sconfitte contro Trieste e Venezia che a loro volta si giocheranno la vetta del girone. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.30 di sabato 5 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Sabato 5 settembre, Ore 20.30 – Dolomiti Energia Trento-De’Longhi Treviso (Eurosport Player) DATA, orario E diretta streaming PESARO-DINAMO ... Leggi su sportface

