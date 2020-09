Referendum, ecco perché il “taglio della rappresentanza” è una favoletta (Di sabato 5 settembre 2020) La riduzione del numero di parlamentari è una riforma della costituzione chirurgica e di buon senso. Chi ha vissuto di politica e non vuole perdere l’opportunità di continuare a farlo la vede con il fumo negli occhi, quindi si inventano ragioni per giustificare quello che conviene a qualcuno e non quello che è giusto per tutti. Una di queste argomentazioni è che “ci sarà una riduzione della rappresentanza a livello regionale”. Innanzitutto, il concetto di “rappresentanza regionale” o comunque locale non è contemplato dalla Costituzione in relazione agli eletti alle Camere. L’articolo 67 recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. È evidente che s’intenda l’intera Nazione, ... Leggi su ilblogdellestelle

fattoquotidiano : REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI Parla Nicola Lupo. Costituzionalista 'Ecco perché voterò Sì'… - vilmamoronese : #Referendum Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte Costituzionale #votaSI ecco le sue ragioni ??… - Piu_Europa : ? I GIORNI DEL NO ? Ecco i nostri appuntamenti dei prossimi giorni per dire #IoVotoNo al #referendum sul… - Le_Paginedi : RT @M5S_Camera: Referendum, ecco perché il “taglio della rappresentanza” è una favoletta - _marlene1265 : RT @M5S_Camera: Referendum, ecco perché il “taglio della rappresentanza” è una favoletta -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ecco Referendum, Bonelli: "Io, ecologista, ecco perché voto no" La Repubblica Elezioni: ecco come votare per chi si trova in quarantena o positivo al Covid

TREVISO - Anche chi si trova in quarantena o in isolamento fiduciario per il coronavirus può votare per le prossime elezioni regionali, amministrative e per il referendum costituzionale. Lo farà diret ...

Lockdown in arrivo? Allo studio? Tutti negano ma i casi aumentano troppo

La grande speranza è il vaccino. Se ne discute, se ne parla, si spera, Ma per il momento ci sono solo annunci. Nessun dato specifico che possa tranquillizzare milioni e milioni di persone. Ogni giorno ...

TREVISO - Anche chi si trova in quarantena o in isolamento fiduciario per il coronavirus può votare per le prossime elezioni regionali, amministrative e per il referendum costituzionale. Lo farà diret ...La grande speranza è il vaccino. Se ne discute, se ne parla, si spera, Ma per il momento ci sono solo annunci. Nessun dato specifico che possa tranquillizzare milioni e milioni di persone. Ogni giorno ...