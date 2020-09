L’ultimo sondaggio prima dello stop: De Luca doppia Caldoro. I dati di tutte le liste (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUltimo sondaggio pubblicabile prima dello stop imposto dalla legge sulle elezioni regionali in Campania del prossimo 20 e 21 settembre. La rilevazione statistica è stata pubblicata oggi da Il Mattino, ed è stata effettuata dall’Istituto Ixè per Arcadia Srl. Vediamo i dati dei principali candidati alla presidenza della Regione. Vincenzo De Luca, presidente uscente di centrosinistra, è dato al 54,4%; Stefano Caldoro, candidato del centrodestra, è al 26,9%; Valeria Ciarambino, del M5s, è al 15%. Passiamo ai partiti. Nel centrosinistra il Pd è dato al 20,6%; la lista De Luca Presidente al 17,3%; Italia viva all’1,5%; le altre ... Leggi su anteprima24

