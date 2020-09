La Vita in Diretta chiude, Andrea Delogu in lacrime: “Ti avevo detto di non piangere…” (Di sabato 5 settembre 2020) Sono bastati poco più di due mesi per permettere ad Andrea Delogu e Marcello Masi di conquistare un successo di pubblico probabilmente inaspettato alla vigilia del loro La Vita in Diretta Estate. La coppia apparentemente improbabile formata dal giornalista e dall’attrice ha invece infuso una Vitalità inaspettata nello show mattutino, affezionando il pubblico e arrivando a rappresentare un’offerta importante nel palinsesto Rai di questi mesi. Ora rimane da definire che forma acquisterà il format nella sua versione 2021; nel frattempo, sono arrivati i saluti, prevedibilmente commoventi e sentiti, tra i due presentatori. Abbracci e lacrime nell’ultima puntata di La Vita in Diretta estate, con gli ultimi saluti tra ... Leggi su velvetgossip

