Ferrari, bisogna cambiare tutto (Di sabato 5 settembre 2020) Quando si avvicinava il Gran Premio d’Italia, Enzo Ferrari diventava intrattabile. Cominciava a pensarci mesi prima, come ricorda suo figlio Piero: “Monza si corre a settembre e mio padre incominciava ad aprile maggio a chiedere: per Monza che motore abbiamo? Che cosa facciamo di speciale per Monza? Leggi su ilfoglio

544robby : @Ferrari @marc_gene Giusto, per avere una buona Ferrari bisogna tornare indietro - Albyg0 : @marcosalemi67 @giroveloce Fidati che vengono tutti i commentatori vengono criticati perché fanno telecronache a fa… - nanasdream7 : RT @vmonegasque: Cosa vuol dire che per essere tifosi Ferrari bisogna permettersi una Ferrari ?? - LucaSalvarani11 : RT @KrisMotorsport: @LucaSalvarani11 Esatto. E partendo da questo ragionamento bisogna capire (e ponderare) i tanti giudizi espressi sui pi… - KrisMotorsport : @LucaSalvarani11 Esatto. E partendo da questo ragionamento bisogna capire (e ponderare) i tanti giudizi espressi su… -