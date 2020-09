Detenzione abusiva di munizioni: denunciati due uomini (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltre denunce da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra che nell’ambito di mirati controlli hanno rinvenuto delle munizioni illegalmente detenute. Nello specifico, all’esito di perquisizioni finalizzate al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono stati denunciati due uomini, ritenuti responsabili del reato di “Detenzione abusiva di munizioni”. Dalle verifiche emergeva che i predetti (un 30enne di Aiello del Sabato ed un 40enne di Serino con a carico svariati precedenti di polizia) detenevano illegalmente del munizionamento per fucile e pistola. Le cartucce, occultate sia all’interno di un ripostiglio che ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione abusiva

Ottopagine

È stato “pizzicato” a vendere bombole di gas senza alcuna autorizzazione nella piazza di Stefanaconi. E non solo, perché locale e abitazione erano allacciate abusivamente alla rete elettrica. Per ques ...I carabinieri di Monteriggioni, che da un po’ di tempo che tenevano d’occhio quel terreno abbandonato di proprietà della Curia Senese, usato in parte per coltivare diverse decine di piante di marijuan ...