Coronavirus, nel Lazio 158 nuovi casi e un morto (Di sabato 5 settembre 2020) «Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna». Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Si rafforza - ha aggiunto - la rete Coronet con la validazione fatta dall'Istituto Spallanzani all'Ircss Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico». Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 43 i casi nelle ultime 24h e di questi 21 i casi di rientro, 16 con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Spagna, uno dal Trentino e uno dalla Toscana. Dieci sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono ... Leggi su iltempo

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Sport_Mediaset : #Psg, allerta coronavirus: positivi anche #Icardi, #Marquinhos e #Navas. Tre nuovi casi nel club parigino dopo quel… - raveragiuliano : RT @ilsecoloxix: La @RegLiguria starebbe per emanare un’ordinanza che imporrà l’obbligo di indossare 24 ore su 24 la mascherina nel territo… - CasilinaNews : La situazione di oggi nel #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, balzo dei contagi in Spagna e Francia: 4.500 e 9 mila, in un giorno la Repubblica Coronavirus, Brusaferro “Non avere paura, ma seguire regole”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto. Però rispetto ad altri Paesi europei, il numero di casi è ancora più contenuto. Se vogliamo che non salgano e che la ...

Scherma, cinque azzurri della Nazionale positivi al coronavirus

Cinque azzurrini della nazionale under 23 di scherma in ritiro a Cascia (Perugia) sono risultati positivi al coronavirus nel corso di controlli effettuati dall'Usl Umbria 2. A comunicare la notizia è ...

ROMA (ITALPRESS) – “I dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto. Però rispetto ad altri Paesi europei, il numero di casi è ancora più contenuto. Se vogliamo che non salgano e che la ...Cinque azzurrini della nazionale under 23 di scherma in ritiro a Cascia (Perugia) sono risultati positivi al coronavirus nel corso di controlli effettuati dall'Usl Umbria 2. A comunicare la notizia è ...