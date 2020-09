Coronavirus, in piazza a Roma primo corteo negazionista (Di sabato 5 settembre 2020) "Le mascherine sono da buttare, sono terreno di coltura per germi davanti a bocca e naso". Questa una delle dichiarazioni di Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, presente a Roma nella ... Leggi su quotidiano

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'La piazza di negazionisti fa rabbrividire' #coronavirus - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'La piazza di negazionisti fa rabbrividire' #coronavirus -