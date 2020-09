Calciomercato – Il Barcellona pronto a lasciare Vidal: il giocatore deve rinunciare alla buonuscita. Inter in attesa (Di sabato 5 settembre 2020) Arturo Vidal mai così vicino all’Inter Arturo Vidal si avvicina sempre più a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Il calciatore cileno, secondo Mundo Deportivo, è vicino a dare l’addio al Barcellona che per lasciarlo andare chiede al centrocampista di rinunciare alla buonuscita. “Il Barcellona attende che Vidal rinunci al suo ultimo anno di contratto con i catalani, condizione per lasciarlo partire a costo zero. Se rinuncerà, il Barcellona lo libererà per l’Inter senza chiedere nulla per il cartellino. L’accordo tra Vidal e i nerazzurri è blindato. Il cileno ... Leggi su intermagazine

