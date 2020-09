Brusaferro ('Istituto superiore di sanità): "Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico" (Di sabato 5 settembre 2020) "Il Cts ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori" le parole del presidente dell'ISS Leggi su 90min

Notiziedi_it : Brusaferro (‘Istituto superiore di sanità): “Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico” - CarlosMoraes19 : RT @Sport_Mediaset: #Coronavirus, #Brusaferro: 'Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico'. Le parole del Presidente dell'I… - Sport_Mediaset : #Coronavirus, #Brusaferro: 'Non ci sono le premesse per eventi e partite col pubblico'. Le parole del Presidente de… - serpicofra : RT @capuanogio: Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità #Brusaferro chiude le porte dello sport ancora per un po’. In un’intervista… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità #Brusaferro chiude le porte dello sport ancora per un po’. In un’intervista… -