Barcellona, Suarez escluso da Koeman: “Nessuno mi toglierà la fiducia” (Di sabato 5 settembre 2020) In casa Barcellona si prova a fare chiarezza dopo la tempesta delle ultime settimane. Rientrato, almeno per ora, il caso Messi, bisogna fare i conti con il mercato, fatto di cessioni importanti per far spazio a volti nuovi. Tra i candidati a lasciare i blaugrana c'è Luis Suarez. Il Pistolero, partner ormai storico dello stesso Messi, non rientra nei piani del tecnico Ronald Koeman, che ha deciso di farlo allenare a parte. Una scelta davvero sorprendente: l'uruguaiano è dunque sul mercato.caption id="attachment 992581" align="alignnone" width="1024" Suarez Messi (getty images)/captionREAZIONETuttavia Suarez non ha intenzione di lasciarsi mettere da parte. L'attaccante ha affidato ai social alcune stoccate davvero affilate. Su Instagram ha postato alcune sue foto in cui è intento ad ... Leggi su itasportpress

