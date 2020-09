Abbandona il figlio di 3 mesi al bancomat: mamma di 19 anni arrestata (Di sabato 5 settembre 2020) Una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Lorca in Spagna, è accusata di aver Abbandonato il suo bambino di tre mesi presso un bancomat cittadino. I fatti si sono verificati intorno alle tre del ... Leggi su leggo

leggoit : Abbandona il figlio di 3 mesi al bancomat: mamma di 19 anni arrestata - GiorgioJayDee : RT @Delorenzoanna1: 'Ndrangheta, l'addio all'Italia in una lettera a Mattarella del figlio di un collaboratore di giustizia: 'Per me imposs… - Delorenzoanna1 : 'Ndrangheta, l'addio all'Italia in una lettera a Mattarella del figlio di un collaboratore di giustizia: 'Per me im… - BastaLucy : Ho sentito la notizia della neonata trovata morta in un’aiuola,pare che siano stati i genitori a “lanciarla” dal ba… - IwEbIsodE : RT @m0rningvstar: Liam e Louis hanno un figlio Zayn sta per diventare padre Liam si sposerà e adesso come minimo mi aspetto un coming out… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandona figlio Abbandona figlio minorenne e va in Commissariato armato Sonia La Farina Nina Moric abbandonata dal figlio Carlos, che ora vivrà con il padre

Nina Moric ha sempre dimostrato di amare in maniera incondizionata il figlio nato dal matrimonio con Fabrizio Corona. Quando, per un periodo di tempo piuttosto lungo, Carlos era stato tolto dalla sua ...

Il senso di colpa di una madre e di un padre che diventa accusa, rabbia, disperazione

L’ultima volta in cui Sara aveva visto suo figlio lui era in bagno, in piedi sulla soglia, nella luce rosata del tramonto estivo: le aveva sorriso, come se niente fosse, e si era chiuso dentro. È solo ...

Nina Moric ha sempre dimostrato di amare in maniera incondizionata il figlio nato dal matrimonio con Fabrizio Corona. Quando, per un periodo di tempo piuttosto lungo, Carlos era stato tolto dalla sua ...L’ultima volta in cui Sara aveva visto suo figlio lui era in bagno, in piedi sulla soglia, nella luce rosata del tramonto estivo: le aveva sorriso, come se niente fosse, e si era chiuso dentro. È solo ...