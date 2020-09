Zangrillo “Berlusconi non è intubato, situazione confortante” (Di venerdì 4 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “La situazione attuale è tranquilla e confortante, il ricovero si rende necessario per la sorveglianza, la tempestività di azione e l'attento monitoraggio”. Lo ha detto il professore Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolarintensiva Ospedale San Raffaele, in merito alle condizioni di Silvio Berlusconi, positivo al Covid-19 e ricoverato nella struttura.“Abbiamo rilevato la positività in un soggetto che era asintomatico, nel volgere di qualche ora, nella serata di ieri, ho ritenuto di fare una visita e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare, per cui ho ritenuto opportuno approfondimento diagnostico, le cui risultanze mi hanno consigliato e indicato il ricovero – ha spiegato Zangrillo ... Leggi su iltempo

