Techetechetè non va in onda oggi, Rai1 lascia in panchina il suo gioiellino per il calcio (Di venerdì 4 settembre 2020) Tutti pronti con il telecomando per posizionarvi su Rai1 e cantare e ballare in ricordo dei bei vecchi tempi? Niente di più sbagliato visto che la delusione vi attende dietro l’angolo: Techetechetè non va in onda oggi, 4 settembre. Questa è la novità di questa giornata un po’ movimentata in cui i cambiamenti in vista del ritorno dei nuovi palinsesti sono davvero tanti. Questa volta, però, la Rai non ha pensato di cambiare i suoi palinsesti per via della concorrenza ma solo perché il calcio avrà la precedenza. Sui profili social ufficiali di Rai1 si legge: “Stasera in campo l’#Italia affronta la #Bosnia nella prima partita della competizione #NationsLeague A partire dalle 20.30 in diretta su #Rai1 e ... Leggi su optimagazine

matteociminari : Ma davvero LEI non si ricordava che 42 ANNI FA' (1978) andava in onda con le BOCCE di FUORI. - Luca_zone : RT @IlContiAndrea: Letta l'intervista della d'Urso a La Stampa. Ha ragione sui seni non oscurati a #TecheTecheTe poi su temi cruciali di ra… - Djesybig : RT @GiusCandela: D'Urso a La Stampa contro #techetechete: 'Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i… - Notiziedi_it : Barbara D’Urso e quei seni al vento a Techetecheté: «Noi a Mediaset non lo avremmo fatto» - _Alessio_88 : RT @martina_prados: “Non l’avrebbero mai fatto” concordo, Mediaset non farebbe mai un programma come Techetechete ?? -

