Silvio Berlusconi non sta per niente bene: “solo Zangrillo conosce la verità” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Gli esami effettuati però hanno rilevato anche altre complicanze, che considerando l’età rendono la situazione ancor più complicata foto Getty ImagesUna delle notizie più calde degli ultimi giorni è la positività al coronavirus di Silvio Berlusconi. Il politico lombardo è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto alle cure del caso. Gli esami hanno evidenziato una polmonite bilaterale allo stato precoce oltre che alcuni sintomi influenzali riconducibili al covid-19. Per questo si è reso necessario il ricovero precauzionale. Anche i suoi figli Luigi e Barbara e la fidanzata Marta Fascina sono risultati ... Leggi su chenews

