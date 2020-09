Semplificazioni, il Senato vota la fiducia: 157 sì e 82 no - Ministro Dadone: 'Buon punto di partenza' (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul decreto legge Semplificazioni. Nell'aula di Palazzo Madama i voti favorevoli sono stati 157 e i no 82, con un solo parlamentare che si è astenuto. ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteorenzi : In diretta dal Senato, la dichiarazione di voto sul Decreto Semplificazioni - CarloStagnaro : Così al Senato il decreto 'Semplificazioni' è diventato un garbuglio molto complicato - matteosalvinimi : ?? Approvato all’unanimità in commissione Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato l’emendamento Lega per… - PatriziaFerri1 : RT @matteorenzi: In diretta dal Senato, la dichiarazione di voto sul Decreto Semplificazioni - dadoricca : RT @matteorenzi: In diretta dal Senato, la dichiarazione di voto sul Decreto Semplificazioni -