Scuola, Oltre 2.700 insegnanti positivi nella sola Lombardia (Di venerdì 4 settembre 2020) Continuano gli screening sul personale scolastico. Sono 56.953, tra insegnanti e personale non docente, quelli che in Lombardia hanno fatto il test sierologico Leggi su tg.la7

Corriere : Lombardia, 2.500 prof e non docenti positivi (sui 57 mila testati) - Corriere : Lombardia, 2.500 prof e non docenti positivi (sui 57 mila testati) - Corriere : Scuola, «senza prof oltre 50mila cattedre». In migliaia hanno chiesto l’esonero - simone_1977 : RT @DalilaAdrower: 'Oltre 2.700 insegnati positivi nella sola #Lombardia' #scuola Annamo bene... #Coviddi non ce n'è, vero? ?? - pccpla : RT @Corriere: Lombardia, 2.500 prof e non docenti positivi (sui 57 mila testati) -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Oltre Scuola, oltre 2700 prof e bidelli positivi su 57mila test sierologici Corriere della Sera Referendum, mancano gli spazi per i seggi: l'avvio della scuola rischia il flop clamoroso

PORDENONE - L’accavallamento di date tra l’inizio dell’anno scolastico e il referendum del 20-21 settembre sta mettendo in serie difficoltà i Comuni e rischia di portare a un avvio-flop dell’anno scol ...

Scuola, Oltre 2.700 insegnanti positivi nella sola Lombardia

Continuano gli screening sul personale scolastico. Sono 56.953, tra insegnanti e personale non docente, quelli che in lombardia hanno fatto il test sierologico ...

PORDENONE - L’accavallamento di date tra l’inizio dell’anno scolastico e il referendum del 20-21 settembre sta mettendo in serie difficoltà i Comuni e rischia di portare a un avvio-flop dell’anno scol ...Continuano gli screening sul personale scolastico. Sono 56.953, tra insegnanti e personale non docente, quelli che in lombardia hanno fatto il test sierologico ...