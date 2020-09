Rabiot: «Devo molto ad Ancelotti» – VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Il centrocampista della Juventus ha parlato dal ritiro della Nazionale francese Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è ripreso la Francia dopo due anni di assenza dalla convocazioni. L’ex Psg ha parlato dal ritiro dalla Nazionale campione del Mondo, strizzando l’occhio anche al suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti. «Carlo Ancelotti mi chiamò in prima squadra, rimasi con lui 6 mesi. Poi io andai al Tolosa e lui andò via dal Psg, ma per me furono 6 mesi molto importanti. Arrivare in una squadra del genere con un tecnico così è grandioso. Ancelotti è un tecnico che ti parla molto e per un giocatore giovane è molto importante, soprattutto se deve inserirsi in ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #VIDEO Svezia-Francia, #Rabiot esalta Ancelotti: “Mi ha cambiato la carriera, gli devo tutto” - Mediagol : #Video Svezia-Francia, Rabiot esalta Ancelotti: 'Mi ha cambiato la carriera, gli devo tutto' - sportli26181512 : Juve, Rabiot elogia Pirlo: 'È il massimo. Era un grandissimo centrocampista': Il calciatore della #Juventus ha parl… - okladskij : #Arthur: sono felice di un futuro che mi vedrà unicamente passare la palla a Bentancur e poi a Rabiot e poi di nuov… - Coke_87 : @VlnN94 Su Ramsey e Rabiot ha preso delle tranvate allucinanti, Danilo vabbè ci può stare mentre Rugani devo capire… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot Devo Rabiot: "Devo molto ad Ancelotti" Yahoo Eurosport IT Rabiot: "Devo molto ad Ancelotti"

In vista di Svezia-Francia, il centrocampista juventino ha ringraziato il tecnico emiliano che lo portò in prima squadra quando allenava il PSG Per approfondire ...

Calciomercato, i milioni inglesi in soccorso dei club italiani

Cento milioni per il Napoli, ad un passo dalla doppia cessione di Allan (Everton) e Koulibaly (Manchester City). E altri 200 disponibili per Juve, Inter e Roma, in trattativa con le società inglesi in ...

In vista di Svezia-Francia, il centrocampista juventino ha ringraziato il tecnico emiliano che lo portò in prima squadra quando allenava il PSG Per approfondire ...Cento milioni per il Napoli, ad un passo dalla doppia cessione di Allan (Everton) e Koulibaly (Manchester City). E altri 200 disponibili per Juve, Inter e Roma, in trattativa con le società inglesi in ...