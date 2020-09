Napoli, positivi al coronavirus con sintomi scappano dall’ospedale: è caccia ai fuggitivi (Di venerdì 4 settembre 2020) Due ragazzi positivi al coronavirus in fuga dal Covid Center del Loreto Mare. E’ quanto ha fatto sapere la direzione generale dell’Asl Napoli 1 centro. Un “episodio gravissimo”, lo hanno giudicato i responsabili. Napoli, pazienti positivi al Covid in fuga dal Loreto Mare «Quanto avvenuto durante la notte al Covid Centr Loreto mare è gravissimo … L'articolo Napoli, positivi al coronavirus con sintomi scappano dall’ospedale: è caccia ai fuggitivi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fanpage : L'episodio è accaduto stanotte. 'Un fatto gravissimo' - Camodillo : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… - MysteryFaith424 : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… - galax64716705 : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… - kit960 : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… -