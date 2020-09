Mercato Juventus, contatti con l’Atalanta: nel mirino un esterno (Di venerdì 4 settembre 2020) Mercato Juventus – La Juventus, non è un mistero, aveva messo gli occhi su Hans Hateboer. Da qui, probabilmente, la volontà del calciatore atalantino di uscire pubblicamente con un’intervista. Disse che la sua volontà era di cambiare aria e che avrebbe trovato un accordo con un altro club. I bergamaschi valutano il proprio esterno non meno di 25-30 milioni di euro, dunque sembra ormai destinato a lasciare Bergamo. Mercato Juventus, Hateboer nel mirino CalcioMercato.com oggi è tornato sull’argomento. Si tratta, secondo il portale specializzato, di uno dei nomi emersi in alcune riunioni che hanno visto la dirigenza bianconera non scaldarsi. Non è mai partita una trattativa anche perché il modulo ... Leggi su juvedipendenza

