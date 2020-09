Lombardia: ampliata platea bando 'Riapro sicuro', già 2,5 mln a imprese (2) (Di venerdì 4 settembre 2020) (Adnkronos) - "In questo scenario più definito a luglio abbiamo perciò abbassato l'asticella d'ingresso a 1300 euro e allargato ad altre attività. Rientrano per esempio, in pieno accordo con l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, anche le strutture alberghiere, ricettive, le attività d'intrattenimento, artistiche, sale da concerto. In questo modo è chiara la volontà di non lasciare solo nessuno con l'augurio che tante attività partecipino a questo bando anche in queste ultime settimane di apertura dello sportello", ha concluso Mattinzoli. "Con il provvedimento di luglio abbiamo ampliato la platea dei beneficiari - ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia - al bando 'Safe working' rendendo anche più agevole l'accesso e ci auguriamo che ... Leggi su liberoquotidiano

