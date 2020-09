Lo stress è contagioso: allontanati da chi lo provoca (Di venerdì 4 settembre 2020) “Sei solo un po’ stressata”, una frase che ci viene ripetuta quasi sempre quando, in preda ai mille impegni e divise tra lavoro, famiglia e doveri, sbottiamo in uno sfogo di rabbia misto a nevrosi e stanchezza. Un disagio apparentemente invisibile e sottovalutato che però dimezza le nostre energie e l’entusiasmo che ha sempre caratterizzato la nostra quotidianità. La verità è che tendiamo, giorno dopo giorno, a caricarci di impegni e responsabilità con la conseguenza inevitabile di un sovraccarico mentale e fisico. Lo stress è oggi uno dei problemi più comuni dei nostri tempi e indovinate? Può essere contagioso. Non è un caso che a trascorrere del tempo con persone negative, polemiche e a loro volta stressate, subiamo quella stessa ... Leggi su dilei

La AIS, American Institute of Stress, definisce lo stress, senza drammatizzare, un fenomeno soggettivo, ma conferma che questa condizione è una risposta emotiva e/o fisica che si verifica di fronte a ...

